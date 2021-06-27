شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 25 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 مقارنة مع 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91732 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.