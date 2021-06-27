شكرا لقرائتكم خبر عن 614 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 614 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 155 ألفا و 71 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2013

كما تعافي من المرض 351 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 340 حالة.