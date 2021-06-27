شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يلاحق الإرهابيين بالجنوب الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إلقاء القبض على إرهابيين في الجنوب بجبال الهروج بالجنوب الليبي.

وقال المحجوب في صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس السبت، إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، حيث ألقت القبض على مزيد من الإرهابيين في الجنوب بجبال الهاروج الوعرة التي يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن.

كان زعماء رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبوا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بدون أي إبطاء، جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القادة الأوروبيين الجمعة.

وأشار البيان إلى الأهمية التي يوليها الأوروبيون لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة، منوهين بضرورة أن تجرى الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد في 24 ديسمبر العام الحالي وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع. وعبر الأوروبيون عن أملهم بأن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم.

بدورها، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أمس في ذكرى انتخاب مجلس النواب 2014 أنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي سيلتئم في 24 من ديسمبر القادم، يستذكر العاملون بالمفوضية هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل ليبيا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ سبع سنوات في 25 من يونيو 2014.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق وفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.