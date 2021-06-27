شكرا لقرائتكم خبر عن هل تهدد المجاعة النظام في كوريا الشمالية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عن مدى استقرار كوريا الشمالية.

وبحسب مقال لـ «روبرت إي كيلي»، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية، تعاني كوريا الشمالية مرة أخرى نقصا في الغذاء، وهذه مشكلة معروفة الآن، والحكومة على الأقل تعترف بها هذه المرة.

وتابع يقول: عندما عانت كوريا الشمالية آخر مرة من انعدام الأمن الغذائي في أواخر التسعينيات، رفض الزعيم آنذاك كيم جونغ إيل الاعتراف بذلك، حيث مات نحو مليون شخص من حوله جوعا.

وأردف: لحسن الحظ، الزعيم الحالي كيم جونغ أون يعترف بالواقع، هذا يعني أنه من المرجح أن يفعل شيئًا حيال ذلك، كيم ليس إصلاحيا، لكن على الأقل يبدو أنه يهتم بحالة الاقتصاد أكثر من والده الذي كان منعزلا ومحايدا.

وأضاف: يبدو أن سبب هذه الجولة الأخيرة من انعدام الأمن الغذائي هو الطقس، تم استخدام نفس العذر منذ 25 عامًا، على نحو ما، لا تؤدي التغيرات المناخية إلى إثارة مخاوف المجاعة في كوريا الجنوبية المجاورة، الأسباب الحقيقية، وكما هو الحال دائمًا، تكاد تكون الأسباب سياسية وتحديدا سوء الحكم والفساد المذهلين.

وبحسب الكاتب، سيتم إلقاء اللوم على العقوبات، لكن تأثيرها في الزراعة سيكون هامشيا، لأنها تتركز في الغالب على السلع الكمالية بالنسبة للنخبة والمواد الصناعية ذات الاستخدام المزدوج كتلك التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو مدنية، بل هناك استثناءات إنسانية يمكن أن يستغلها النظام.

وأضاف: ستكون المعونة الغذائية وشيكة إذا كان هناك نوع من الرقابة يمكن أن يضمن أن المساعدات سوف تذهب للجياع وليس للجيش أو الجهات الفاعلة الأخرى في النظام، كانت هذه مشكلة في أواخر التسعينيات ومن المحتمل أن تكون هذا العام أيضًا.

وأردف: يمكن للأجانب أن يساعدوا لكن النظام لم يكن مستعدًا لقبول حتى أدنى آليات المساءلة، في الواقع، هذه الأزمة هي اختبار للادعاء بأن كيم إصلاحي، إذا كان كذلك، فسوف يدرك أن المساعدة الخارجية ليست مجرد شيك على بياض، حيث يجب أن تكون هناك آلية ما لضمان الاستخدام السليم لها.

ورجح أن يكون إغلاق الحدود مع الصين بسبب فيروس كورونا هو السبب المباشر.

وتابع: إن الهندسة الزراعية الاشتراكية الفاسدة لكوريا الشمالية غير منتجة وغير فعالة. لتجنب تكرار المجاعة التي حدثت في أواخر التسعينيات، نظر النظام في الاتجاه الآخر تجاه الواردات الغذائية غير المشروعة من الصين.

وأضاف: تم إنشاء مسارات غير رسمية إلى شمال شرق الصين من قبل الكوريين الشماليين الذين يعبرون الحدود في حالة يأس أثناء المجاعة، لم يقم النظام بقمعهم كثيرًا منذ ذلك الحين، على الأرجح، لأن هذه المدخلات غير المشروعة المستمرة تسهل أمن النظام من خلال المساعدة في إطعام السكان وإحباط اليأس الشعبي الحقيقي.

ومضى يقول: المجاعة سبب واضح إلى حد ما للثورة، إذا كنت تتضور جوعًا حتى الموت، فلن يكون لديك ما تخسره، إذا لم يستطع النظام إطعام شعبه، فعليه إما أن يتغير، أو يأخذ مساعدة أجنبية، أو يخاطر بأعمال شغب ذات صلة بالخبز والمعارضة الداخلية.

واستطرد: حتى ماو تسي تونغ رضخ لحملة «القفزة العظيمة للأمام»، وهي حملة للحزب الشيوعي كانت تستهدف إلى استخدام تعداد السكان الضخم لتطوير البلاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد حديث، عندما أصبح مدى المجاعة أمرًا لا يمكن إنكاره.

وتابع: لكن نظام كيم في كوريا الشمالية رفض التغيير السياسي لعقود، على الأرجح لأنه يخشى فتح «صندوق باندورا» للمطالب القادمة من أسفل، بما في ذلك الوحدة.

ومضى يقول: إذا أغلق هذا الباب الخلفي غير الرسمي الآن بسبب فيروس كورونا، فإن التناقضات الداخلية للنظام ستبدأ في التراكم، فالزراعة الجماعية معروفة أنها غير فعالة، وفي كوريا الشمالية، يؤدي الفساد المستشري إلى تفاقم هذا الأمر.