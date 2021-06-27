شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إثر تحطم منطاد في نيومكسيكو الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أمس السبت حتفهم إثر تحطم منطاد هوائي.

وقالت الشرطة في مدينة ألبوكيرك عبر تويتر أن الشخص الخامس، كان قد تم نقله إلى المستشفى باستخدام مروحية في حالة حرجة، توفي متأثرا

باصاباته"ـ وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وكان قد تم في وقت سابق تأكيد مقتل الطيار من بين الأربعة الذين أعلن عن وفاتهم، وهم رجلان وإمراتان تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عاما.

وستحقق إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل في

الولايات المتحدة في الحادث، وفقًا للشرطة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن خمسة أشخاص كانوا على متن المنطاد عندما

اصطدم بخطوط طاقة على بعد 5ر9 كيلو متر تقريبًا من مطار البوكيرك الدولي في حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي ثم اشتعلت فيه النيران، وفقًا لبيان إدارة الطيران الاتحادية.

وأقرت شركة الخدمات العامة في نيو مكسيكو بحدوث عشرات من حالات انقطاع الكهرباء التي أثرت على ما يقرب من 14000 شخص في المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة.