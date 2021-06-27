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بدعم من التحالف.. مقتل 100 عنصر حوثي بجبهة مأرب

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الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر يمنية مقتل أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية اليوم بجبهة مأرب.

وأضافت: الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف الجوية تصدى لمحاولة التفاف حاولت المليشيا تنفيذها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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