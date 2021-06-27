شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من التحالف.. مقتل 100 عنصر حوثي بجبهة مأرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر يمنية مقتل أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية اليوم بجبهة مأرب.
وأضافت: الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف الجوية تصدى لمحاولة التفاف حاولت المليشيا تنفيذها.
محمد يوسف
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