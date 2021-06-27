شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاناة الأتراك .. الحكومة التركية تفرض زيادة جديدة على أسعار البنزين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت الحكومة التركية فرض زيادة جديدة على أسعار البنزين في تركيا.



ووفقًا لما ذكره موقع «ميلييت» التركي، فرضت الحكومة التركية زيادة على سعر البنزين.

يُذكر أن الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الديزل في تركيا، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية التركية، أمام الليرة التركية، وانهيار الاقتصاد التركي، وسوء الأوضاع المعيشية.