انهيار الاقتصاد.. تقرير يكشف أن السياحة في تركيا تعيش سنوات عجاف

تقلص عدد الزوار الأجانب إلى تركيا لنحو 936 ألفا و282 في مايو/أيار، ما يشكل نسبة ضئيلة من 4 ملايين زاروا البلاد في 2019 قبل الجائحة.

وبدأت تركيا في إغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مارس/آذار من العام الماضي. وبالمقارنة مع مايو/أيار 2020، قفز عدد الوافدين الأجانب 3038 بالمئة من 29 ألفا و829.

وعلى أساس شهري، صعد عدد الوافدين في مايو/أيار على الرغم من تطبيق إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما لكبح ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19.

وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة إلى تضرر النمو الاقتصادي وفاقمت ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية. لكن الآفاق تحسنت بفضل انخفاض حاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى نحو خمسة آلاف من ذروة تزيد على 60 ألفا وكذلك تسارع عمليات التطعيم.