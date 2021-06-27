محمد الفلاح - قمة مصرية أردنية عراقية.. بغداد تتخلص من نفوذ إيران

الأحد 27 يونيو 2021

خطوة بخطوة يعود العراق إلى حاضنته العربية في محاولات جادة وحثيثة منه لانتزاع البلاد من سطوة نفوذ إيران وأذرعها العسكرية.



وتنعقد، بعد ساعات قليلة في العاصمة بغداد، الأحد، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

ومنذ يومين، شهدت بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفاً بنشر مركبات عسكرية عند الشوارع العامة، تزامناَ مع تلك القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر ذاته في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج جنوبي مصر.

وأبدت أوساط سياسية وحكومية وشعبية كذلك ترحيباً بانعقاد القمة الثلاثية في بغداد، وأهمية التحرك نحو الأفق العربي بخطوات عملية وواقعية.