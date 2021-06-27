وزير الخارجية يعلّق على احتمالية عدم رضوخ إثيوبيا لقرارات مجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق سامح شكري، وزير الخارجية، على احتمالية عدم رضوخ أديس أبابا لقرارات مجلس الأمن في حالة انعقاد الجلسة التي طالبت بها مصر والسودان.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية "أون" اليوم السبت،: "إذا أقدمت إثيوبيا على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإرادة السياسية لديها، بما يكشف الموقف والسياسية الإثيوبية، وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت".

وأضاف وزير الخارجية أنه في هذه الحالة ستكون كل من مصر والسودان قد استنفدتا جميع الوسائل المتاحة في الأطر السياسية، سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأفريقي، ثم مفاوضات الإطار الأممي.

وتابع قائلًا: "إذا رفضت إثيوبيا كل ذلك سيكون قد انكشف للمجتمع الدولي التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية لحلحلة الموقف وفي المقابل مرونة الجانبين المصري والسوداني".

وأكمل شكري أنه بمجرد تقدم كل من مصر والسودان بطلب لعقد جلسة الأمن يكون كافيًا لعقد الجلسة وليس شرطًا أن تكون دعوة الانعقاد من قبل أحد الأعضاء في مجلس الأمن".

وعن احتمالية زيارته لنيويورك خلال الفترة القادمة، قال وزير الخارجية: "وارد وفقًا للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الأمن"، متوقعًا أن يكون موعد الجلسة في ضوء أن جلسات مجلس الأمن تحدد مسبقًا وما يطرأ من قضايا يتم تضمينها في الأيام الخالية لملفات مجلس الأمن، وفي ضوء ذلك أتوقع أن يكون موعد الجلسة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، حيث إن به عددًا من الأيام الخالية.