شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليار جنيه تكلفة مشروعات مدرجة لصالح "حياة كريمة" بالجيزة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع، أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

وكان قد استعرض اللواء محمود شعراوي مع محافظ الجيزة، في اجتماع خلال الأيام الماضية، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي يجري تنفيذها في مركزي الصف وأطفيح في 11 وحدة محلية قروية و42 قرية رئيسية وحوالي 90 تابعا، والتي سيستفيد منها أكثر من مليون مواطن وستتخطى تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ خلال المرحلة الحالية حوالي 6 مليار جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين، بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لسرعة الانتهاء من المشروعات المخططة في التوصيات الزمنية المحددة، وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ، بما يساعد فى تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

ونرصد أبرز المشروعات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة :

-إنشاء مراكز شباب جديدة، وتطوير المبانى والملاعب.

-تنفيذ مشروعات تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، وتجديد عدد من الكبارى.

- تنفيذ طرق جديدة وتطوير شبكة الطرق الحالية.

-تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية ومجمعات للمخلفات.

-إنشاء وتطوير مراكز طبية، واستحداث وحدات صحية.

-تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى.

-حصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة.

-تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ولتحسين جودة مياه الشرب.

-استحداث شبكات الكهرباء وتطويرها، ووضع محطات تغذية بديلة .

-تنفيذ مشروعات لتحسين البنية المعلوماتية والتدريب على محو الأمية الرقمية .

-وحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ولذوى الإعاقة.

-توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة .

-تطوير وإنشاء 10828فصل دراسى، وِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.