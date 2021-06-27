​​​رئيس هيئة الكتاب يكشف موعد إطلاق المرحلة الثالثة من منصة معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن بعض مهام المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، لم تبدأ بعد، مثل تصفح إصدارات الناشرين بمعرض الكتاب، لأن عدد كبير من الناشرين ما زالوا يرفعون كتبهم على المنصة إلى الآن، مشيرًا إلى أن عمل المنصة يقتصر الآن على حجز تذاكر الدخول.

وأضاف الحاج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أهم شيئ سيراه الجمهور في منصة هو جولة المعرض، وسيكون متعة حقيقية للجمهور"، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمل المنصة لها 3 مراحل، الأولى حجز الناشرين للمشاركة في المعرض، والثانية حجز الجمهور لدخول المعرض، والثالثة جولة المعرض.

وأضاف علي: "ستكون المنصة بمثابة مفاجأة حقيقية، ونقلة نوعية في تاريخ المعرض، وأعد الجمهور أن يشاهد مستوى جديد تمامًا وغير مسبوق في أي معرض بالعالم".

تنطلق الدورة الـ"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

يعد المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

سيتم افتتاح المعرض رسميا في 30 يونيو الجاري والأول من يوليو للجمهور على ان تبدأ مواعيد الدخول يوميا من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساءً وبطاقة استيعابية 100 ألف زائر يوميًا.