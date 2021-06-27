محمد الفلاح - قيادي بحركة النهضة يثير الجدل بحديثه عن التدخل الأمريكي في تونس

الأحد 27 يونيو 2021

أثارت تدوينة للقيادي في حركة النهضة الإسلامية، رضوان المصمودي، جدلا واسعا في تونس، حيث أكد فيها وجود مطالب أمريكية بتركيز المحكمة الدستورية التونسية.



وجاء في تدوينة المصمودي على صفحته في فيسبوك: "عاجل.. الخارجية الأمريكية تطالب تونس رسميًّا بتركيز المحكمة الدستورية واستكمال المؤسسات الدستورية والديمقراطية".

وردّ سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني، على رضوان المصمودي وطالبوه بالاعتذار، معتبرين أن ماقاله يُشرّع للتدخل الأمريكي في تونس.

وقال القيادي في حركة النهضة، سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: "لا خير في مؤسّسات يتطلّب استكمالها تدخّلا أجنبيّا .. مباشرا أو غير مباشر، وخاطئ من يبشّر بهذا التدخّل أو يرحّب به .. حقيقيّا كان أو وهميّا ..!".

وجاء في تدوينة نشرها النائب السابق في البرلمان التونسي، هيكل بلقاسم، على صفحته في فيسبوك: "بكل وقاحة ولؤم، هاهو رضوان المصمودي يهددنا بخبر التدخل الامريكي في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف هيكل بلقاسم في تدوينته: "وصف الخبر بالعاجل ليس سوى تهديد مبطن لرئيس الجمهوريه وبأسلوب خبيث من أجل تركيز المحكمه الدستوريه التي عطلها حزبه منذ 2014….رضوان المصمودي ليس سوى رجل الغنوشي وعراب علاقاته مع لوبيات القرار وصناعه في أمريكا".

وقال الناشط السياسي، رياض جراد، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: "رضوان المصمودي، القيادي في حركة النهضة، بكل صفاقة قال لكم الأمريكان يطالبون تونس بتركيز المحكمة الدستورية، فورا..".

وأضاف جراد: "إنه المعنى الحقيقي للاستقواء بالخارج على الدولة و على رمزها و سيادتها الوطنية.. إنه المعنى الحقيقي للعمالة".