شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. إصابة 6 أشخاص إثر إضرام النار فيهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكد محققون في مدينة بيرم الروسية، السبت، أن ستة أشخاص أصيبوا بعد أن صب رجل البنزين على خمسة منهم وأضرم النار فيهم حسبما تردد.

وذكر المحققون أن خمسة من المصابين والمشتبه فيه نُقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق. ووقع الحادث مساء السبت في كوخ بمدينة سوليكامسك التي تبعد نحو 1200 كيلومتر شرقي موسكو.

كان سبعة رجال وثلاث نساء في الكوخ عندما اندلع شجار مع المشتبه فيه، الذي قيل إنه كان مخموراً. ولم يتوافر المزيد من التفاصيل عن الحادث.

ويجري التحقيق حالياً مع المشتبه فيه بتهمة الشروع في القتل.