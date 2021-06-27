شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس «الشورى» السعودي.. وصقر غباش يهنئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- أبوظبي ”الخليج 365”:

كرم البرلمان العربي في جلسته العامة، السبت، الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بمنحه وسام التميز العربي، تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وثمن عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، في بيان، الدور الكبير الذي لعبه آل الشيخ، في تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية، العربية والإقليمية والدولية، في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية، في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة.

وهنأ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، آل الشيخ، بمناسبة تكريمه بوسام التميز العربي، كأول شخصية عربية تمنح هذا الوسام من قبل البرلمان العربي. وقال صقر غباش، إن هذا التكريم يأتي تقديراً لدورالسعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك، مؤكداً أن تكريم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو تقدير لجهوده في نصرة القضايا العربية ووحدة الصف العربي، وتعزيز العمل البرلماني حيال مختلف القضايا والمبادرات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.