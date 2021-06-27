شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا» تستشري بسرعة.. إغلاقات وقيود في دول عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 180.33 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و64046 حالة، في وقت انتشر المتحور دلتا في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، ما دفعها لفرض قيود وعزل وإغلاق وتسريع عمليات التطعيم، وأمرت دول بحظر المسافرين القادمين من دول رصدت فيها السلالة الشرسة سريعة الانتشار.

روسيا

سجلت روسيا 21 ألفاً و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و430 ألفاً و753 إصابة. وشهدت حصيلة الضحايا ارتفاعاً أيضاً بتسجيل 619 وفاة ليصل المجموع إلى 132 ألفاً و683 حالة وفاة.

وأفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأنه بدأ في روسيا أمس السبت الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي ضد فيروس كورونا. وقال أثناء زيارته إلى مستشفى بمدينة بيلغورود : «نخطط لأن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري توزيع نحو 2,5 مليون جرعة». وأضاف موراشكو أن لقاح «سبوتنيك لايت» مخصص للناس الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا في الماضي، وكذلك للأشخاص الملقحين سابقاً.

بيد أن مسؤولين قالوا إن مناطق بشكيريا وخاباروفسك وأودمورتيا وسط روسيا علقت أمس السبت تطعيمات الوقاية من كورونا لمدة يومين بسبب نقص الجرعات. وتواجه روسيا زيادة في الإصابات الجديدة تقول السلطات إن سببها السلالة دلتا شديدة العدوى والتقدم البطيء في تطعيم الناس.

في حين أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين عن إنفاق إضافي على الصحة بقيمة 25 مليار روبل (346.80 مليون دولار) لرعاية مرضى كوفيد-19.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الإصابات بالسلالة دلتا، تتزايد في المدينة. وأضاف «لحل المشكلات جذرياً، يجب تطعيم الناس أو التحرك صوب العزل العام وإغلاق كل شيء».وقال وزير الصحة إن 21 مليوناً من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليوناً تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن.وشهدت مدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، عدداً قياسياً من الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا بلغ 107 في 24 ساعة.

حظر سفر القادمين من الخارج

أضافت ألمانيا البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنع عمليا دخول اشخاص من هذين البلدين.واعتبارا من بعد غد الثلاثاء، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول الأراضي الألمانية من هذين البلدين.

البرتغال

أفاد تقرير بأن ما يزيد على 70 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة لشبونة هي من السلالة دلتا الأشد عدوى والتي تنتشر بسرعة إلى أنحاء أخرى من البلاد حيث تبذل السلطات جهوداً حثيثة لوقف ارتفاع مقلق في عدد الإصابات. وقال معهد الصحة الوطني، إن السلالة دلتا تمثل 51 في المئة من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدل على أن هذه السلالة «تنتشر بسرعة» كما حدث في بريطانيا. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن معظم الحالات الجديدة لا تزال في منطقة لشبونة المكتظة بالسكان، فإن منطقة الغرب الجنوبية المشهورة بالشواطئ وملاعب الجولف بها أعلى معدل تكاثر لكوفيد-19؛ إذ بلغ 1.34.

إندونيسيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية السبت أن البلاد سجلت 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة. كما أظهرت البيانات وفاة 358 مصاباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729.

بنجلادش

أعلنت سلطات بنجلادش أنها ستفرض إجراءات حجر شديدة جداً اعتباراً من يوم غد الاثنين بعد زيادة «خطيرة ومقلقة» في عدد الإصابات بالمتحورة دلتا شديدة العدوى. وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع ولن يُسمح إلا بالسفر الطبي.

وأضاف البيان «لا أحد يستطيع مغادرة منزله إلا في حالة الطوارئ».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة روبيد أمين إنه سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة. وصرح أمين لوكالة فرانس برس أن «الوضع خطير ومثير للقلق. إذا لم ننجح في احتوائه الآن فسنواجه وضعاً مماثلاً للوضع في الهند المجاورة».

تايوان

سجلت تايوان السبت أول حالة عدوى محلية بالسلالة المتحورة دلتا سريعة الانتشار وشددت القيود في منطقة بالجنوب انتقلت فيها العدوى. وتواجه تايوان سلسلة من حالات العدوى المحلية ترتبط معظم حالاتها تقريبا بالسلالة المتحورة ألفا، لكن الأعداد في طريقها للاستقرار كما أن الانتشار محدود نسبيا.

إغلاق تام في سيدني

أعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية السبت عن فرض إغلاق تام في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها لمدة أسبوعين ابتداء من مساء أمس السبت جراء تفشي فيروس «كورونا». وأشارت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفش سريع الانتشار لسلالة «دلتا» شديدة العدوى من فيروس «كورونا» في أكبر مدن أستراليا.

أوزبكستان

وسجلت أوزبكستان عدداً قياسياً للإصابات اليومية الجديدة فيها منذ مطلع السنة وفرضت قيوداً على العاصمة. ومع دخول المتحورة دلتا إلى أراضيها يخشى من حدوث أزمة وبائية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 34 مليوناً.

رقع قيود

في إسبانيا حيث وضع الكمامة لم يعد إلزامياً اعتباراً من أمس السبت في الخارج، تسببت رحلة طلاب إلى أرخبيل باليار ب«بؤرة» هائلة مع مئات عدة من الإصابات ووضع آلاف الشباب في الحجر في سبع مناطق من البلاد.في المقابل قررت سويسرا اعتباراً من السبت رفع جزء كبير من القيود المتواصلة ولا سيما وضع الكمامة في الخارج. وسهلت الدخول إلى أراضيها.وأصبحت أيسلندا أول بلد أوروبي يرفع كل القيود الوطنية المرتبطة بهذه الجائحة بفضل تقدم حملة التلقيح.

في إيطاليا، يرفع اعتباراً من يوم غد الاثنين لزوم وضع الكمامة في الخارج. وسيرفع حظر التجول في منطقة وادي اوستا الأخيرة التي كان لا يزال سارياً فيها.

مزيد من الحرية

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس مع بدء العمل بشهادة الصحة الأوروبية إن التطعيم هو مرادف ل«المزيد من الحرية» وخصوصاً للسفر.(وكالات)