شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر مسيّرتين مفخختين باتجاه جنوب السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ان دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية مشيرا الى استمرار المليشيا في استهداف المدنيين والاعيان في المملكة. من جانب اخر، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم وأصيب آخرون بجروح في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني استهدف تمركزاتهم بشمال غرب مدينة تعز. وقال مصدر ميداني للمركز الإعلامي لمحور تعز، «إن 5 من عناصر الحوثيين قتلوا في عملية نوعية في جبهة الدفاع الجوي شمال المدينة».وأضاف المصدر أن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين من عناصر الميليشيات، مشيراً إلى أن الجيش الوطني استهدف تمركزاً للحوثيين سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى.

وكانت الميليشيات شنت الجمعة، قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. ونقل موقع سبتمبر نت عن مصادر قولها، إن الميليشيات قصفت قرى آل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.

وأكدت المصادر أن مدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر تعرضت للقصف، كما أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهدم وتضرر مئات منازل عدد من المواطنين.

من جانب آخر، أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن «الصراع مستمر بلا هوادة في ذلك مدينة مأرب، أدى إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص منذ أوائل فبراير الماضي».

وتابع المسؤول الدولي: «من دون تمويل إضافي ومرن لخطة استجابتنا الإنسانية في اليمن فإننا سنواجه منحدراً تمويلياً، وسيشهد ملايين الأشخاص انخفاضاً في المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشدة». ومنذ أسابيع، انطلقت وساطة عمانية برعاية الأمم المتحدة للدفع نحو وقف النار في البلاد، إلا أن الميليشيات لا تزال مستمرة في هجماتها مقوضة المساعي الدولية لتحقيق هذا الهدف.

إلى ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل خلال الفترة من 1 يناير 2016 30 مارس2021 في 13 محافظة. وتنوعت الانتهاكات بين جرائم القتل والتصفية والسحل وإحراق الجثث وقتل العديد من المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل.

ورصد الفريق الميداني للشبكة 89 واقعة قتل، قامت ميليشيات الحوثي بتصفيتهم بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام أطفالهم ونسائهم.

فيما قامت ميليشيات الحوثي بإحراق 13 جثة بعد قتلهم، بالإضافة إلى 16 حالة قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات قتل تصفية واغتيال.