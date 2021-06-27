شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تعزيز منظومة السلامة على شاطئ الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحثت بلدية الحمرية ومركز شرطة الحمرية الشامل والإنقاذ البحري التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة- خلال اجتماعهما في مقر البلدية- سبل تعزيز منظومة الأمن والسلامة لمرتادي شاطئ بحر الحمرية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي ووضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على مرتادي الشاطئ.

وحذر المجتمعون من ارتياد الجمهور للأماكن التي تكثر فيها التيارات البحرية والتي تشكل خطراً على سلامتهم.

وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إنه وبالتزامن مع دخول فصل الصيف يشهد شاطئ الحمرية، حضوراً كبيراً من محبي السباحة، ونظراً للخدمات الفائقة الجودة التي يزخر بها الشاطئ ما يتطلب وضع آليات عمل وخططاً لإدارة المرافق الشاطئية تتشارك بها كافة الجهات المسؤولة.