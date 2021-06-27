شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية»: إنجاز 70 بالمئة من بناء مسجد الغوب في دبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جمعية الشارقة الخيرية إن نسبة الإنجاز في أعمال بناء مسجد الغوب بإمارة الفجيرة بلغت حتى الآن 70 بالمئة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة، وبدعم من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء.

وقال الدكتور علي محمد السلامي، مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن إن الكلفة الإجمالية للمسجد تقدر بمليوني درهم، ويقام على مساحة 300 متر مربع ويتسع ل600 مصل ومصلية، ويتضمن عدداً من المرافق الخدمية، ويعتبر موقعه من أكثر المواقع الحيوية، حيث يخدم الكثير من أهالي المنطقة والمارة وأصحاب المحال التجارية.

وأوضح أن المسجد يعد واحداً من مشروعات المساجد التي تم تنفيذها داخل الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ومن هذا المنطلق ندعو المتبرعين والمحسنين إلى مواصلة دعمهم لمشاريع الخير، ونحن في جمعية الشارقة الخيرية نتعهد باستثمار هذه التبرعات في إنشاء ودعم مشاريع إنسانية عديدة.. مثمناً المواقف النبيلة للمحسنين في مبادرتهم لدعم الأعمال الخيرية والمبادرات المستمرة على مدار العام.