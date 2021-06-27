شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات منظومة العدادات الذكية مسبقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مشروع العدادات الذكية العديد من المميزات سواء بالنسبة للمواطنين المشتركين فى الخدمة أو لشركات توزيع الطاقة، والتى رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات فيما يلي:

القضاء على الأخطاء البشرية، والمتمثلة في مشاكل القراءات الخاطئة، التي كانت تحدث من قبل بعض الموظفين أثناء كشفهم على العدادات، التحصيل المسبق لقيمة الطاقة المستهلكة مما يلغي التأخيرات في السداد، وكذلك عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وكشف معظم صور العبث والتلاعب لتغيير قيمة فواتير الاستهلاك.

تخفيف العبء على المواطنين عند تحويلهم من نظام العداد التقليدي الى الذكي، حيث تتحمل الدولة كافة تكاليف تركيب العداد.

ترشيد الانفاق، وضبط الاستهلاك حسب الرغبة، حيث تمكن هذه المنظومة المسبقة الدفع، المواطن من ترشيد الانفاق بحسب الميزانية، لأنه يصبح على علم مسبق بوقت نفاذ الاستهلاك، وبالتالي سيتمكن من معرفة حدود استهلاكه وحسن إدارته في المرات المقبلة، والعدادات الذكية مُبرمجة للتعامل حالات ارتفاع وانخفاض الجهد الكهربائي، حيث يفصل تلقائيا لتلافي حدوث أي خسائر في الأجهزة.

وذلك على عكس العدادات التقليدية، والتي لا يمكنها التعامل مع ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي الذي يصل الى المنزل، والذى قد يتسبب فى الكثير من الأحيان في تلف الأجهزة الكهربائية.

يحصل المواطن على نفس أسعار الشرائح التي حددتها الحكومة من قبل، كما يوفر للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم بإنذاره في حالة اقتراب الرصيد على النفاذ.

التخلص من شكاوى المواطنين المستمرة بسبب ارتفاع فواتير الاستهلاك.

اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل منها، كما يتيح للمستهلك إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده دون الحاجة الى انتظار المحصل.

تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الطاقة والقضاء على خسائر تحصيل الفواتير، ومن مميزات هذه العدادات أيضا عدم قطع الخدمة في حالة نفاذ الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات.