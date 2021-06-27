شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المخلفات وتشجير قرى الريف ضمن مستهدفات "حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومى تنموى يهدف إلى النهوض بالريف المصرى وتطويره على كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" ، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين الخدمات.

ويأتى من ضمن مستهدفات المبادرة تحسين إدارة المخلفات بمختلف أنواعها والحد من انتشارها بشكل عشوائى، وتحسين نوعية الهواء وتشجير المناطق الأكثر تلوثا ومن ضمن ذلك البرنامج، قامت وزارة البيئة بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وايضا انتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء.

كما قامت فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، بالبدء فى توفير 222 ألف شجرة لزراعتها فى 21 محافظة والقرى التابعة لها، كما تم تشجير الطريق المؤدى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به 150 شجرة، وزراعة 10 آلاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد بعدد من الأحياء والمدن.