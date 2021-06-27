بطعنة نافذة.. طالب يقتل شابًا لخلاف على أولوية المرور في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعدما طعنه طالب بسلاح أبيض"مطواة" بطعنة نافذة بالصدر في موقف ميت الكرماء، بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما نتيجة قيام الأول بالاصطدام به بالخطأ بالميكروباص، ونقل الجثة لمستشفى طلخا المركزي وألقي القبض على مرتكب الواقعة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز طلخا، بمصرع سائق ميكروباص على خط (طلخا - ميت الكرما) بمدينة طلخا.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد على خضر، مفتش مباحث المركز، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث ومعاونة النقيب أحمد محسن، وبالفحص تبين مصرع علي السيد الحداد، 19 عامًا، سائق، ونقل جثته إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بالتوقف بسيارته بالموقف اصطدم عن طريق الخطأ بـ"علاء.ع.م.ع"، ١٨ عامًا، وشهرته "علاء النبراوي" نشبت بينهما مشادة كلامية ومشاجرة، قام علي إثرها الأخير بتسديد طعنه نافذة بالصدر أودت بحياة المجني عليه.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.