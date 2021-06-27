ليبيا.. «الإخوان» يهددون بفرض نتائج الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، الاتحاد)

تستبق قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا، الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، بالتهديد برفع السلاح إذا لم تصب نتائج الانتخابات في مصلحتهم، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لفرض نتائجها بذريعة حماية ما يصفونه بـ «تيار الثورة» مهددين باستخدام القوة من جديد في الأراضي الليبية.

وهدد الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بإمكانية اندلاع مواجهات مسلحة في ليبيا حال نجاح أي رئيس مناهض للفكر «الإخواني» الظلامي خلال الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم أحد الحلول المطروحة خلال الفترة الراهنة.

وأشار المشري، خلال ندوة مع صحفيين ينتمون للتنظيم الدولي لـ«الإخوان» إلى رفضه لقبول نتائج الانتخابات، إذا كانت ليست في صالحهم ولو باستخدام القوة، مدافعاً بشدة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، بعدما تسبب في إغلاق المقاصة عن مدن المنطقة الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أن المشري كشف نوايا جماعة «الإخوان» الإرهابية خلال الفترة المقبلة، محذراً من إمكانية عودة التفجيرات والعمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن «الإخوان» يرفضون أي شخصية مناهضة لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار امغيب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن «الإخوان»، التي جلبت المحتل إلى ليبيا، سترفض أي شخصية لا تنتمي لتيارها الظلامي خلال الانتخابات المقبلة، وسيعملون على محاولة تأجيل الانتخابات عبر شخصيات تنتمي لفكرهم في اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي. وشدد على أنه لا خيار سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.

وحذر من أن «الإخوان» وحلفاءها يمكن أن يدفعوا ليبيا للمربع الأول بالعودة إلى مستنقع الفوضى، مثلما حدث عقب انتخابات برلمان جديد في 2014، مضيفاً: «الرأي العام الليبي يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود لهم في السلطة خلال الفترة المقبلة».

يأتي ذلك، فيما أكد 12 حزبا وتكتلا سياسيا ليبيا دعمهم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، وإعادة السيادة الوطنية بمغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الأرضي الليبية، دون استثناء.

وعبرت الأحزاب والتكتلات الليبية في بيان مشترك عن تطلعها لتقديم المجتمع الدولي دعما لجهود المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، وعدم المساس بها وبرئيسها.

وفي طرابلس، أكدت المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس أن انتخاب البرلمان الليبي للمرحلة الانتقالية يعتبر آخر استحقاق انتخابي أشرفت عليه منذ سبع سنوات، مؤكدة عزمها بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل البلاد إلى الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

على جانب آخر، تقوم عدد من الشركات الليبية بأعمال صيانة الطريق الساحلي المغلق بمنطقة الأربعين غرب سرت، والتي تسببت في قرار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تأجيل فتح الطريق قبل صيانته.

عسكريا، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إلقاء القبض على إرهابيين في جبال الهروج بالجنوب الليبي.

وقال المحجوب، في بيان: إن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب.