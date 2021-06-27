اعتراض وتدمير 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه جنوب السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، السبت، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد لـ”العربية”، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

كما أوضح أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.