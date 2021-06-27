شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام: من لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهى مؤمنة احتياجات الأسرة المصرية والمائدة المصرية، مضيفا أن من لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومى.

وأضاف كرم جبر:" منذ سنوات كنا نستورد كل شئ من الخارج ومنها الفول والعدس وكنا نعانى أزمات فى الموارد الغذائية، ولكن الفترة الأخيرة بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات فى احتياجات الأسرة المصرية، من المؤكد أن هذا الأمر لم يحدث بالصدفة، ولكن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهى مؤمنة احتياجات الشعب الغذائية، فمن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي".

وأبدى كرم جبر ترحيبه بوزير الزراعة السيد القصير، بالجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما بدأ عرض فيلم تسجيلى عن جهود وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية.

بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

ومن المقرر أن يتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.