شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تنظر طلبات إحاطة بشأن إحلال وتجديد وتشغيل بعض المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، اجتماعين غدا الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن وجود 12 مسجدًا بقرى مركز ومدينة إدكو بالبحيرة مغلقة هندسيًا منذ سنوات.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عقبة الكبير بالمحمودية وبعض المساجد بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن فرش بعض المساجد بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود هاشم، بشأن مطالبة هيئة الأوقاف من 200 أسرة من قاطنى قرية نمر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية (أرض وقف فاطمة النبوية) بالإيجار بأثر رجعى.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن غلق أحد المساجد الرئيسية وهو مسجد أبيس – القرية العاشرة بإدارة محرم بك – محافظة الإسكندرية.