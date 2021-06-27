شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"قوى النواب" لمناقشة طلبات إحاطة عن مشكلات العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تستهلها غدا الأحد، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شيرين رضا طايل، وطلب إحاطة من النائب أبو العباس فرحات.

وتجتمع لجنة القوى العاملة بعد غد الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن "توفير درجات مالية لتعيين 122 سائقا على ماكينات الري بالواحات البحرية والوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرؤوف الطنيخي، بشأن وقف التسويات للعاملين بالكهرباء منذ 2012 بعد حصولهم على مؤهل عالي أثناء فترة عملهم.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه.