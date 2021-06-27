شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة لـ"الأعلى للإعلام": 28 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومى للبتلو مشروع قومى هام، موجه لصغار المربين ويعمل على رفع مستوى معيشة الناس ويحقق تنمية وتشغيل عمالة .

وأضاف القصير خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن إجمالي المستفيدين من مشروع بتلو بلغ 28 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 300 ألف رأس.

وذكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، فالمساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع.

وبدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.