شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث آليات دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتجتمع اللجنة الأحد، للتعرف على رؤية وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اجتماعها الاثنين، تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التى تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة فى ضوء ما طلبته اللجنة من بيانات من هيئة الرقابة المالية.

وتنعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبى بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى فى دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.