شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: من حق المصريين الفخر بثورة 30 يونيو لأنها غيرت مجرى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، إن من حق الشعب المصرى أن يشعر بالفخر لأنه غير مجرى التاريخ في ثورة 30 يونيه، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أبناء هذا الشعب، يشترك في ثلاث صفات مع الشعب المصرى، هي "الشجاعة والثقة والإخلاص".

أضاف القصاص، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن بطولة الشعب المصرى استمرت 8 سنوات منذ اندلاع ثورته في 30 يونيو 2013 وحتى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، ولولا الشعب المصرى ومساندته لبرنامج الإصلاح بصبره لما سجل هذا البرنامج أي نجاح بالدولة المصرية.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الشعب المصرى لا يستطيع أحد أن يفرض عليه إرادته على الإطلاق، وظل صامدا منذ 8 سنوات أمام محاولات التشكيك والتزييف المستمرة حيال الدولة، متابعا: "ثورة 25 يناير لم يكن يشارك بها حزب الكنبة، ولكن ثورة 30 يونيو كان يشترك بها كل أطياف الشعب المصرى لاستشعاره بالخطر على الدولة المصرية".