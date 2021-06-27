شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن خطة الحكومة لزيادة مساهمة قطاع الزراعة بالاقتصاد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى زيادة الوزن النسبى لقطاع الزراعة فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى وذلك فى إطار الخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط قطاع الزراعة وزيادة الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة. ونرصد فيما يلى عددًا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر: تستهدف الحكومة زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالى الصادرات لتبلغ 25% عام 2024 بدلاً من 17% عام 2020. تسعى الحكومة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ50 بـ2024 بدلاً من المركز الـ60 بـ2020 . تستهدف الحكومة توفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024 . تستهدف الحكومة خفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024. برنامج الإصلاح يستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 84.5% عام 2023/2024. ونرصد فيما يلى عددًا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة لتطوير قطاع الزراعة فى مصر: