شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير بـ"الأعلى للإعلام": مصر شهدت نهضة غير مسبوقة فى مجال الزراعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة فى مجال الزراعة خلال السبع سنوات الماضية، مضيفا أن المواطن المصرى لم يلمس خلو أى سلعة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمة له فى الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قطاع الزراعة قطاع تشابكى وأن التنمية فى قطاع الزراعة يترتب عليها تنمية فى قطاعات أخرى، مشيرا الى أن رأى المؤسسات الدولية فى قطاع الزراعة قالت إنه قطاع حيوى للنمو وهو أكبر قطاع مصدر لفرص العمالة .

ولفت الى أن مصر من أفضل الدول فى التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، معلنا افتتاح مشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبا.

بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

ومن المقرر أن يتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.