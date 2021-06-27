شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قضية هامة على أجندة النواب أبرزها تجديد الخطاب الدينى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الملفات الهامة والقضايا الأسبوع الجارى، وذلك جنبا إلى جانب مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة، فى القطاعات المختلفة.

ومن أبرز القضايا التى تبحثها اللجان يوم الأحد، مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس STEMودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلا عن مناقشة لجنة السياحة والطيران المشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.

أما حقوق الإنسان فأنها تستكمل مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وتعمل لجنة الدفاع والأمن القومى على متابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وبالنسبة لجدول يوم الإثنين، تتابع لجنة العلاقات الاقتصادية موقف ووضع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات (فى إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وكذا متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

أما لجنة العلاقات الخارجية فأنها تناقش الدور الخارجى لوزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى لنشر فكر وسطى فى مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

فينا تواصل لجنة حقوق الانسان مناقشة ما قامت به وزارة الثقافة بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، وتبحث لجنة التعليم خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات.

وفيما يخص جدول أعمل يوم الثلاثاء فتفتح لجنة الشؤون العربية مناقشة أخر تطورات الشأن الليبى، وكذا العلاقات المصرية - المغربية، أما لجنة الصناعة فتبحث التحديات التى تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

وتناقش لجنة التعليم على طاوله اجتماعاتها الثلاثاء خطة الحكومة الخاصة بمستقبل المجمعات التكنولوجية، بينما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة، فضلًا عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وأخيرا فأن لجنة حقوق الانسان تواصل مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.