شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: طفرة جديده فى تكرير البترول بمصر وإنجازات السيسي فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال زيارتهم اليوم السبت، إلي شركة ميدور للبترول لتفقد مشروع تطوير معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، أن المشروع يعد نقلة كبرى لتكرير البترول في إطار تطبيق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات البترول خاصة البنزين والسولار في 2023.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، إن شركة ميدور تعد بمثابة صرح فخر لمصر، وأن كانت حضارة الفراعنة فى العصور السابقة فخر للمصريين، فصرح ميدور هو الكرنك فى العصر الحديث، مشيرا إلي أن عهد الرئيس السيسى سوف يكون مهد للحضارة الحديثة، وبناء الجمهورية الجديدة، حيث الإنجازات في كافة المجالات.

وأضاف الجبلاوي، أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال عامين يعد إنجاز كبير وحلم من أحلام المصريين، وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، أن الزيارة نأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وتفقد التوسعات الجديدة بشركات البترول والتي تحققت مؤخرا.

من جانبها قالت النائبة رشا رمضان، إن الإنجازات في عهد الرئيس السيسي تظهر في كافة المجالات والقطاعات وتأتي في مساعي بناء مصر الحديثة.

بدوره أكد النائب عمرو قطامي عضو اللجنة، أن زيارة شركة ميدور كشفت حجم الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس السيسي ليسقط في مجال تكرير البترول، ولكن الاكتشافات الجديدة بل والإنجازات في كافة القطاعات، كذلك قال النائب حمدي سليمان إن التوسع في التكرير يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية مما يوفر مبالغ كبيرة كانت تستخدم للاستيراد لسد النقص في الطلب المحلي وهو ما يمثل خطوة كبيرة.

وفي السياق ذاته، قال النائب دودو العمدة عضو لجنة الطاقة، إن الزيارة لشركة ميدر تعد من الزياران المعمة لتفقد تطوير قطاع رئيسي يعد عماد للتنمية وهو قطاع الطاقة.