الدنمارك تنجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بفوزه على ويلز 4-0 في ثمن النهائي

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

نجح منتخب الدنمارك في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بفوزه على ويلز 4-0 في ثمن النهائي.



المباراة جمعت المنتخبين، مساء السبت، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، في افتتاح مرحلة ثمن النهائي من بطولة اليورو 2020.

منتخب الدنمارك كان الطرف الأفضل في المباراة، بعكس ويلز التي ظهرت بشكل غير جيد للغاية، حتى إن لاعبها هاري ويلسون تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90.

ويدين منتخب الدنمارك بالفضل في انتصاره إلى كاسبر دولبيرج، الذي سجل هدفين، بالدقيقتين 27 و49، فضلا عن هدف ثالث عبر جواكيم مايهلي في الدقيقة 88 ورابع بواسطة مارتن برايثوايت بالدقيقة الأخيرة.

وسينتظر منتخب الدنمارك في ربع النهائي، الفائز من مواجهة هولندا وجمهورية التشيك، والتي ستقام يوم الأحد.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاما التي يتواجد فيها منتخب الدنمارك بربع نهائي بطولة أمم أوروبا منذ نسخة 2004 في البرتغال، حين لعب ضد التشيك وخسر بثلاثية دون رد.

أيضا، نجح منتخب الدنمارك في تسجيل 4 أهداف بالمراحل الإقصائية لبطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

فضلا عن ذلك، فإن كاسبر دولبيرج، بات أول لاعب يسجل للدنمارك في مرحلة إقصائية ببطولة أمم أوروبا بعد غياب 29 عاما.

كذلك، فإن دولبيرج، أول لاعب دنماركي يسجل ثنائية في بطولة اليورو منذ نيكولاس بيندتنر في نسخة 2012 أمام البرتغال.

يذكر أن الدنمارك واصلت انتفاضتها في البطولة، بعدما تأهلت إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عقب فوزها على روسيا 4-1، حيث كانت خسرت في أول جولتين ضد فنلندا وبلجيكا.