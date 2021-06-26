شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» السوداني يجدد الثقة في مبادرة حمدوك لمجابهة التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد مجلس الوزراء السوداني، السبت، ثقته في مبادرة رئيسه عبد الله حمدوك حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام، وأكد أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قويّ وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن الاجتماع المغلق للمجلس والذي استمر لمدة ثلاثة أيام استعرض الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مضيفاً أن الاجتماع هدف إلى التقييم الصارم للأداء الحكومي وتحديد التدخلات العاجلة وتطوير التواصل الحكومي. وأكد الاجتماع ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف الوزير، أن المجلس وضع خطة لمدة 6 أشهر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد بجانب خطة عاجلة لمدة شهرين.

وأكد استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، وتوسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 ملايين أسرة خلال شهرين.

وأعلن يوسف أيضاً أن الاجتماع ناقش ملفات السلام والاقتصاد والتقشف الحكومي واتخذ عدة قرارات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وأكد المجلس استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.

وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي المحور الأمني والعسكري، جدد المجلس دعم ومساندة القوات المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، والإسراع بمناقشة وإجازة قانون الأمن الداخلي وقانون الشرطة، وقانون جهاز المخابرات العامة، وتوفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وفي مجال قضايا الانتقال الديمقراطي، أكد المجلس العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر.

والفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى. وكذلك الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى. ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.(وكالات)