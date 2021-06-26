شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا تعلق التطعيم بسبب تضاؤل الإمدادات من اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وندهوك - رويترز

أعلنت ناميبيا، السبت، تعليقاً مؤقتاً لحملات التطعيم في البلاد، اعتباراً من، الثلاثاء، بسبب تناقص الإمدادات من جرعات لقاحات كوفيد 19.

وأفادت وزارة الصحة في ناميبيا، في بيان لها، بأن مخزونات اللقاحات أوشكت على النفاد بسبب التأخير في تسليم الجرعات المشتراة. وأوضحت أنه يجب حجز الجرعات المتبقية من لقاحي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» لمن تلقوا جرعاتهم الأولى.

وقال المدير التنفيذي لوزارة الصحة بن نانجومبي، الجمعة، إن ناميبيا تنتظر وصول 150 ألف جرعة أخرى من «سينوفارم» و100 ألف جرعة من «أسترازينيكا» و80 ألفا من «جونسون آند جونسون» و80 ألفاً من «سبوتنيك في» الروسي. ومن بين سكان ناميبيا البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، تلقى حوالي 116 ألفاً فقط الجرعة الأولى من لقاحي «سينوفارم» أو «أسترازينيكا»، بينما تلقى حوالي 23 ألفاً الجرعتين.

وسجلت ناميبيا ما يزيد على 2500 إصابة جديدة، الخميس، وهو أعلى عدد يومي منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في مارس/ آذار من العام الماضي.

ونظراً لتصنيفها دولة ذات متوسط دخل ​​مرتفع نسبياً، كان على ناميبيا أن تدفع مقابل المشاركة في برنامج «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات عالمياً. ولكن على الرغم من الدفع، تلقت 24 ألف جرعة فقط من 108 آلاف خصصها هذا البرنامج.

وتلقت ناميبيا تبرعات بواقع 100 ألف جرعة «سينوفارم» من الصين، و30 ألف جرعة «أسترازينيكا» من الهند.