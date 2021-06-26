شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما أغضبت روسيا.. المدمرة «دفيندر» ترسو في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتومي - رويترز

رست، السبت، المدمرة البريطانية «دفيندر»، التي أغضبت روسيا بإبحارها قبالة شبه جزيرة القرم، في ميناء باتومي الجورجي على البحر الأسود.

وقال فينس أوين، قائد المدمرة «دفيندر»، إن البحرية البريطانية ملتزمة «بتقديم التطمينات والأمن في المنطقة ودرجة عالية من الردع لأولئك الذين يسعون لتقويض الأمن العالمي».

وقال أوين، إن بريطانيا وحلفاءها وشركاءها مثل جورجيا، التي تأمل في يوم من الأيام الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ملتزمون بضمان «أمن واستقرار وازدهار منطقة البحر الأسود وسلامة أراضي جورجيا وسيادتها».

وكانت روسيا أعلنت عن إطلاقها، طلقات تحذيرية على المدمرة البريطانية، وهددت لاحقاً بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود، إذا وقع المزيد من الأعمال «الاستفزازية» قبالة جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت موسكو، إنها أسقطت قنابل في طريق «دفيندر» أثناء مرورها قرب شبه جزيرة القرم.

وردت لندن، من جانبها، بأن «دفيندر» أبحرت في مياه أوكرانية، وأن أي طلقات جرى إطلاقها كانت جزءاً من تدريب مدفعي روسي أعلن عنه مسبقاً، نافية إسقاط قنابل.