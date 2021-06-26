ترامب يبدأ من أوهايو أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض

ولينجتون: (أ ف ب)

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أوهايو، السبت لمخاطبة أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض، دعماً لمرشح جمهوري للكونجرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام المقبل.

ويواجه ترامب المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، متاعب قانونية، لكنه يبدو راغباً في الترشح لانتخابات 2024. وأدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته البيت الأبيض، اتسم أحدهما بنبرة انتقامية في كارولاينا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر، كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية في 2020 أمام جو بايدن.

وخاطب ترامب المؤتمر السنوي لعموم المحافظين في فبراير/شباط الماضي، الذي لم يشبه الأجواء الحماسية التي طبعت فعاليته الشهيرة في أماكن مفتوحة.

وبحضوره التجمع المقرر عقده في في ولينجتون بولاية أوهايو، دعماً للمرشح المحافظ ماكس ميلر، فإن الملياردير يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يعتد بها في جهود الحزب الجمهوري، لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب العام القادم.

وأشار بشكل خاص إلى استعداده لمساعدة مرشحين مؤيدين لحركته «لنعيد العظمة لأمريكا».

ولم يظهر ترامب كثيراً أمام الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحام دامٍ للكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي. واتهم مجلس النواب الرئيس السابق بـ«التحريض على التمرد» في أحداث الكابيتول. وصوت عشرة جمهوريين مع الديمقراطيين لعزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ برأه.

وتقول لجنة العمل السياسي «أنقذوا أمريكا» التابعة لترامب، إن تجمع أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عدة لترامب «دعماً لمرشحين وقضايا تعزز أجندة لنعد العظمة لأمريكا، ولإنجازات إدارة الرئيس ترامب».

وقال ترامب إنه يتوقع «حشوداً ضخمة» في ولينجتون للفعالية، وبعض المؤيدين ينتظرون في خيم منذ أيام للحصول على مقاعد في الصفوف الأمامية. ولا يزال الزعيم الجمهوري يحظى بشعبية واسعة لدى أنصار حزبه.

ومزاعمه عن حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تلقى تأييداً لدى أعضاء الحزب.

وهذا الأسبوع أعلنت لجنة العمل السياسي لترامب، إنه سيترأس تجمعاً كبيراً، يتخلله إطلاق الأسهم النارية، في سراسوتا بولاية فلوريدا، قبل يوم من الاحتفال بالعيد الوطني.

وفي أوهايو وفلوريدا، يرجح أن يكرر ترامب موقفه القائل بحصول تزوير انتخابي، كما فعل في كارولاينا الشمالية عندما قال من دون دليل، إن هزيمته أمام بايدن هي «جريمة العصر».

ويزور ترامب الأربعاء المقبل الحدود الأمريكية مع المكسيك، حيث سيهاجم إدارة بايدن، لا سيما بخصوص سياستها حول الهجرة.

وقلل عضو الكونجرس الديمقراطي تيم راين، ممثل ولاية أوهايو، من أهمية زيارة ترامب، واعتبر أنها لا تشكل تهديداً انتخابياً كبيراً. وقال راين مؤخراً: «ما زالت تدعمه نواة من المؤيدين. أعتقد أن قاعدة مشجعيه تزداد انفصالاً عما يمر به المواطنون العاديون، وأعتقد أن هذا واضح جداً».