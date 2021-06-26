شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع لتطوير إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظم الأرشيف الوطني ورشة تثقيفية في مجال العمل بعنوان: «نظام إلكتروني لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة الورقية والرقمية» أعلن فيه عن استقطابه لنظام إلكتروني حديث يوفر أفضل الخدمات في إطار استراتيجيته في مجال إدارة الوثائق والسجلات الورقية والرقمية الجارية والوسيطة، وتصنيفها وحفظها بناء على إجراءات الأرشفة المتبعة في الأرشيف الوطني.

وأكدت الورشة، التي قدمها رشيد حمداش من قسم أرشيف المركز، أن الأرشيف الوطني بوصفه مؤسسة ريادية في مجال إدارة الأرشيفات الحكومية، يستهدف من هذا المشروع التغلب على تحدٍّ كبير بوضع نموذج متكامل لإدارة الوثائق والسجلات لكي تتقيد به الجهات الحكومية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق والسجلات منذ نشأتها أو استلامها وريثما تصل إلى مرحلة الإتلاف أو الحفظ الدائم، وربطه بالأنظمة الإلكترونية المتوفرة بالأرشيف الوطني.

وأشارت الورشة التي نظمها أرشيف المركز في الأرشيف الوطني إلى أن المرحلة التجريبية لتطبيق المشروع ستبدأ قريباً في الأرشيف الوطني لتدريب الموظفين على استخدامه ولكي يتأكدوا من جودة أدائه.