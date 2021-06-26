القراءة بوابة التميز

في لقاء خاص، جمعني بالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بمناسبة يوم الأب، سألته: لماذا تكتبُ؟ وماذا تعني لك القراءة والثقافة؟ فأجاب: كيف تتفرد إن لم تقرأ وتتجدد، إن لم تطالع وتتعرف إلى الحياة من خلال الكتب؟، لتتفادى الأمراض النفسية وحتى الزهايمر، يجب أن تقرأ..!.

القراءة التي لا نزال نكتب عنها كل يوم، ونقرأ في كل وقت كتاباً، هي فعل التحرر من معتقدات وآراء، التجدد في الحياة ومسايرة العصور، في انتقال سلس للواقع والمستقبل الذي إن صح تعبيره فيه هو فعل «الغد»، هو إدراكك أن المتغيرات ما هي عشوائيات بل قراءات وتتدرج في الأحداث والوقائع، ولربما بعضها سلسلة من الاختلافات الكثيرة التي تقلصت فصارت في نهاية خط الإدراك، تناغماً.

حين تفتح كتاباً، فأنت تفتح عالماً من الدروس المطعمة بتجارب واقعية، اختيارك للكاتب قبل الكتاب هو الخطوة الأولى في التوصل للكثير من الحقائق، ولا نجحف بعض الكتاب الجدد حقهم أن كانوا هم في طريق التفرد والتميز حين يكتبون ماله قيمة ومعنى، حين تفتح كل تلك الكتب واحداً تلو الآخر، ستجد نفسك تتغير، تحدثها أولاً وتغوص في داخلها من خلال الكلمات التي لربما تحاكيك وأنت في اللاوعي فتقول: «هل كان يعرف ما أمر به؟ هل يدرك الوقائع التي حصلت لي؟ هل حقيقة أننا متشابهون وأن هناك عوالم قد تبعد عنا آلاف الأميال؟ وبعد كل تلك الأميال، هناك شخص يقبع في مكان ما يقرأ أفكاري ويترجمها؟ أو يعرف احتياجي فيكتبه؟».

القراءة تجعلك تتساءل، والسؤال يجعلك تتعلم ولا تتنازل عن الدخول في ممرات خارج منطقة الراحة لديك، كل تلك الأفكار التي تدخل إلينا من ثقافات مختلفة وعوالم كثيرة، هي الانفتاح العقلي على العالم الكبير الذي يأتيك بين دفتي كتاب، ولأقلْ كتب، ففعل القراءة مستمر ولا يتوقف، ولن تتوقف العلوم والمتعة يوماً، وحتى تلكم القصة التي تقرأها ستدرك من خلالها أن هناك مكاناً وأشخاصاً وحياة جرت قبلك وتأثر بها الكاتب ونقلها لك، قد ينقل لك حياته هو، وقد ينقل لك عصراً بأكمله من خلال بعض السطور.

أن تقرأ فأنت بلا شك، واعٍ ومدرك لقيمة نفسك، وتؤمن إيماناً عميقاً أنك مختلف وتريد أن تكون متفرداً، متناغماً مع الحياة وما يعتريها، متفائل بما يأتيك، ومسلم لما قد يحزنك، مدرك أنك لست وحدك، كل قراءة هي نقلة لك من حالة لحالة ومن شخص لا يعرف نفسه، لمثقف يبدأ في تأصيل ذاته، اقرأ لتعالج الكثير من المتاهات داخلك، وليصبح وسام التميز هو ما تملكه من خلال شخصك الذي تعيد ترتيبه. فقط تعلم أن تقرأ ما تقرأ..!

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