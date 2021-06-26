الكويت تعلن السماح لغير مواطنيها الحاصلين على جرعتيّ لقاح بدخول أراضيها في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الكويت السماح لغير المواطنين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، بالدخول إلى أراضيها بدءا من الأول من شهر أغسطس المقبل.

ونص القرار، الذي يحمل رقم 72 لسنة 2021 الذي أصدره وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، على أنه سيسمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد بشرط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي تعتمده الكويت.

واشترطت الكويت حصول الوافدين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا والمنتج من الشركات التالية: "فايزر" "أسترازينيكا" "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

ويجب على الراغبين في السفر إلى الكويت غير المواطنين إجراء فحصي "PCR" الأول قبل الوصول للبلاد بـ72 ساعة، ويفيد بالخلو من الإصابة بالفيروس بينما يتم إجراء الفحص الثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أنه يمكن إنهاء الحجر الصحي قبل تلك الفترة أسبوع في حال تأكيد فحص "PCR" الخلو من الإصابة بالفيروس التاجي.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية أنها تستثني من ذلك البند الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والنساء الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من الوزارة.