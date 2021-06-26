بعد الفضيحة.. وزير الصحة البريطاني يتقدم باستقالته

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اليوم السبت، استقالته من منصبه، وذلك بعد الضغوط المتزايدة التي تعرض لها نتيجة الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها، والتي وثقتها صور مع مساعدته جينا كولادانجيلو.

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية صوراً تظهر وزير الصحة البريطاني، وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني.

وبهذه الصور، يكون هانكوك قد انتهك قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، بالرغم من منصبه كوزير للصحة.

وسلطت الواقعة المثيرة للجدل الضوء على اتهامات سبق أن طاردت هانكوك، من بينها الكذب بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، واستخدام المال العام في تعيين كولادانجيلو في مارس 2020، وإقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته. كما انتُقد لمنحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.

وعقب هذه الواقعة، تعالت الأصوات المطالبة باستقالة هانكوك، والتي انتقدت كذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي قال إنه قبل اعتذاره، واعتبر الأمر "منتهيا".

وأثار قرار جونسون غضب المتحدثة باسم حزب العمال، حيث اتهمت رئيس الوزراء بأنه "ضعيف الشخصية"، مؤكدة على ضرورة عدم إغلاق هذا الملف، رغم سعي الحكومة للتستر عليه، على حد وصفها.

وبحسب استطلاع للرأي كانت قد أجرته شركة "سافانتا كومريس"، بعد ساعات من نشر الصور المثيرة للجدل، أن 58 بالمئة من البريطانيين يعتقدون بضرورة استقالة وزير الصحة.