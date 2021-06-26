سلالة كورونا الجديدة.. "السياحة" تخطر الشركات بضوابط دخول مصر للقادمين من هذه الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت غرفة شركات السياحة، إنها أخطرت الشركات العاملة في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية "الدول التي تشهد تحورًا لفيروس كورونا" بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.
وتتمثل الضوابط الخاصة، في شهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.
وأجرت وزارة السياحة والآثار، تعديلات على الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول، وذلك في إطار مستجدات والتطورات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتسري تلك الضوابط على أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والمعابر البرية والموانئ البحرية.
ونبهت السياحة، جميع الشركاء من منظمي الرحلات العاملين في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بإخطار عملائها بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا والخاصة بشهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.
وتلقت غرفة شركات السياحة، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بالتعديلات الجديدة، وأهمها: أن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم باللقاح المضاد لكورونا، من الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة المتحورة للفيروس، وهم: "الهند، بنجلاديش، باكستان، بوتان، ميانمار، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، البرازيل، أمريكا اللاتينية"، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما الماضية، يتم تطبيق بعض الإجراءات عليه.
و"يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدول جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على باركود، ثم يتم تحليل هوية الآن فوري للسائح، Covid-19 وفي حالة إيجابيته يتم إجراء pcr بمطار الوصول، وحال إيجابيته أيضا يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البرتوكول الموضوع في هذا الشأن".
وبالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزتهم وتكون بنفس المواصفات السابق ذكرها، فيما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية، في اللقاحات لتي تعطى على جرعتين، مثل فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، أو مرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة الأولى للقاح جونسون أند جونسون".
وفيما يخص الركاب القادمين بدون شهادات تطعيم ضد كورونا، فيتم اتباع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا الشأن في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنشورات الدورية الموجهة لشركات السياحة ذات الصلة.