سلالة كورونا الجديدة.. "السياحة" تخطر الشركات بضوابط دخول مصر للقادمين من هذه الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، إنها أخطرت الشركات العاملة في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية "الدول التي تشهد تحورًا لفيروس كورونا" بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وتتمثل الضوابط الخاصة، في شهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.

وأجرت وزارة السياحة والآثار، تعديلات على الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول، وذلك في إطار مستجدات والتطورات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتسري تلك الضوابط على أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والمعابر البرية والموانئ البحرية.

ونبهت السياحة، جميع الشركاء من منظمي الرحلات العاملين في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بإخطار عملائها بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا والخاصة بشهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.

وتلقت غرفة شركات السياحة، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بالتعديلات الجديدة، وأهمها: أن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم باللقاح المضاد لكورونا، من الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة المتحورة للفيروس، وهم: "الهند، بنجلاديش، باكستان، بوتان، ميانمار، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، البرازيل، أمريكا اللاتينية"، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما الماضية، يتم تطبيق بعض الإجراءات عليه.

و"يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدول جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على باركود، ثم يتم تحليل هوية الآن فوري للسائح، Covid-19 وفي حالة إيجابيته يتم إجراء pcr بمطار الوصول، وحال إيجابيته أيضا يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البرتوكول الموضوع في هذا الشأن".

وبالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزتهم وتكون بنفس المواصفات السابق ذكرها، فيما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية، في اللقاحات لتي تعطى على جرعتين، مثل فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، أو مرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة الأولى للقاح جونسون أند جونسون".

وفيما يخص الركاب القادمين بدون شهادات تطعيم ضد كورونا، فيتم اتباع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا الشأن في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنشورات الدورية الموجهة لشركات السياحة ذات الصلة.