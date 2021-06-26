بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم اليوم السبت، بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام مدخل مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن مصرع: "طه عبدالغفار طه، 55 عامًا، ومقيم بالاسكندرية، و3 جثث مجهولة الهوية".

وأصيب: عصام محمد حسنين، 55 عامًا، سامح عبداللطيف راضى، 30 عامًا، مي ابراهيم أبوالعنين، 26 عامًا، مروة عبدالمعز أبوالعلب، 37 عامًا، سومة نصر حمادة، 42 عامًا، رضا إمام الشناوى، 40 عامًا، ومعاذ إمام الشناوى، 8 أعوام"، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

كما أصيب فارس سلومة عبدالعزيز، 23 عامًا، وانتصار جلال الديب، 52 عامًا، وطفلة مجهولة، 6 أعوام.

جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر المحضر اللازم.