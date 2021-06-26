​بدائل الثانوية العامة| تعرف على شروط القبول بمدراس البترول في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
تعد مدارس البترول إحدى المدارس البديلة للثانوية العامة، إذ تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتوجد في 5 محافظات، وهي الجيزة والإسكندرية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد.
- الجيزة: مدرسة حدائق الأهرام القديمة:
- الإسكندرية: وبها مدرستان الأولى، على طريق 45 الدولي، حوض 6، والثانية، في منطقة "الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزة".
- مطروح: مدرسة مطروح بجوار قسم مرسى مطروح.
- الإسماعيلية: مدرسة بمنطقة الشيخ زايد.
- بورسعيد: مدرسة بمنطقة "23 ديسمبر، حي المناخ".
شروط الالتحاق بمدارس البترول بعد الإعدادية:
- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 150 درجة، والإسكندرية تقبل من 140 درجة.
- ألا يقل عمر الطالب عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا.
- أن تكون اللغة الإنجليزية هي الأولى.
- اجتياز الطالب المتقدم الكشف الطبي والنفسي.
- أن يجتاز الطالب كشف الهيئة الخاص بالبترول.
الأوراق المطلوبة لأماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، فيما تشترط أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، التقدم بعدة أوراق، وهي:
- أصل شهادة الإعدادية و3 صور منها.
- 6 صور شخصية 4*6.
- طابع نقابة وطابع آخر تعليمي.
- بطاقة صحية من التأمين الصحي.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
- ملف التقديم وطلب الالتحاق.