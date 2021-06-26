​بدائل الثانوية العامة| تعرف على شروط القبول بمدراس البترول في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تعد مدارس البترول إحدى المدارس البديلة للثانوية العامة، إذ تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتوجد في 5 محافظات، وهي الجيزة والإسكندرية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد.

- الجيزة: مدرسة حدائق الأهرام القديمة:

- الإسكندرية: وبها مدرستان الأولى، على طريق 45 الدولي، حوض 6، والثانية، في منطقة "الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزة".

- مطروح: مدرسة مطروح بجوار قسم مرسى مطروح.

- الإسماعيلية: مدرسة بمنطقة الشيخ زايد.

- بورسعيد: مدرسة بمنطقة "23 ديسمبر، حي المناخ".

شروط الالتحاق بمدارس البترول بعد الإعدادية:

- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 150 درجة، والإسكندرية تقبل من 140 درجة.

- ألا يقل عمر الطالب عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا.

- أن تكون اللغة الإنجليزية هي الأولى.

- اجتياز الطالب المتقدم الكشف الطبي والنفسي.

- أن يجتاز الطالب كشف الهيئة الخاص بالبترول.

الأوراق المطلوبة لأماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، فيما تشترط أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، التقدم بعدة أوراق، وهي:

- أصل شهادة الإعدادية و3 صور منها.

- 6 صور شخصية 4*6.

- طابع نقابة وطابع آخر تعليمي.

- بطاقة صحية من التأمين الصحي.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- ملف التقديم وطلب الالتحاق.