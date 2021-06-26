4آلاف لغم منزوعة بالحديدة

كشف مصدر عسكري في محافظة الحديدة، عن نزع كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب، خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تعمد الحوثيون زراعتها في مناطق مدنية، ومواقع تحركات المواطنين بشكل عشوائي.

وقال المصدر، إن الحوثيين تركوا مخلفات خطيرة، تكفي لقتل سكان الحديدة بأكملها، كانت عبارة عن ألغام مختلفة ومضادات للدبابات، ومضاد للطيران وغيرها من المتفجرات الأخرى، التي تشكل خطرا على حياة المدنيين، وتعتبر انتهاكا لكافة القوانين الدولية.

مضيفا أن إجمالي الألغام التي تم نزعها، بلغ 3951 لغما، وشملت مواقع متعددة في الحديدة، منها الخوخة وحيس والتحيتا، والدريهمي والمسنى ومنظر، واختلفت أنواع المنزوعات بين ألغام ودواسة وألغام بحرية وقذائف.

قتل الأبرياء

وأوضح المصدر أن زراعة الحوثي للألغام، تؤكد أن العمل انتقامي لقتل الأبرياء، نظرا لأنهم عمدوا إلى اختيار المواقع التي تجتمع فيها مصالح المدنيين، كممرات وطرق وأحياء سكنية، ومراكز تجمعات ومزارع، وأماكن لا يتوقع الكثير أن تكون مزروعة فيها كظل الأشجار، والجلسات بين الطرق، وأيضا في الملاعب الترابية، وجوار الآبار.

نزع الألغام

وأكد المصدر أن العمل لا يزال قائما، لنزع المزيد من الألغام التي زرعها الحوثيون، وهناك مواقع تم التحذير من زيارتها، أو الاقتراب منها تمهيدا للإزالة.

لأن الفرق الميدانية لنزع الألغام وجدت أن الحوثيين، يزرعون أكثر من لغم في بعض المواقع، كنوع من التمويه بحيث إذا تم كشف لغم ونزعه في موقع معين، يتم الاطمئنان بأنه لا يوجد غيره بذلك المكان، بينما هناك أكثر من لغم، وكشفت تحقيقاتهم مع بعض من المقبوض عليهم، والمتهمين بزراعة الألغام، تأكيدهم فيها أن ذلك يأتي بتوجيهات خبراء زراعة الألغام، الذين يختارون المواقع، ويوجهونهم بالكم المحدد.

مشيرا إلى أن هناك الكثير من ضحايا لتلك الألغام الإجرامية، منهم من قتل ومنهم من تسببت له بإعاقات خطيرة، أغلبهم من الأطفال وكبار السن والنساء.

الألغام ومخلفات الحرب المنزوعة «خلال النصف الأول من 2021» في مديريات محافظة الحديدة:

الخوخة

126 لغما مضادا للدبابات «م/د»

1 ألغام بحرية

15 عبوة

20 دواسة

417 قذيفة

المجموع 591

حيس

294 لغم م/د

35 لغما مضادا للأفراد «م/أ»

32 عبوة

30 دواسة

631 قذيفة

المجموع 1022

التحيتا

248 لغم م/د

27 لغم م/أ

2 لغم بحري

23 عبوة

16 دواسة

32 قذيفة

4 صواريخ مفخخة

المجموع 352

الدريهمي

821 لغم م/د

42 لغم م/أ

4 ألغام بحرية

35 عبوة

40 دواسة

51 قذيفة

2 صاروخ مفخخ

المجموع 995

المسنى ومنظر وكيلو16

702 لغم م/د

17 لغم م/أ

15 عبوة

18 دواسة

206 قذائف

32 قنابل عنقودية

1 صاروخ مفخخ

المجموع 991

المجموع الكلي 3951