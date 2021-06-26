بدعم سعودي.. 11 ألف مستفيد من مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ10.794 مستفيدا خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو 2021.

وجرى فرز 2349 طفلاً، وتقديم العلاج لـ486 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 673 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ402 طفل لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 1,102 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ330 مستفيدة، فيما حصلت 1996 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2584 مراجعة من أنشطة التوعية و872 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلا بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن، وفقا لما يمرون به.

2670 سلة غذائية

من جانب آخر، وزع المركز 2670 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان الشقيقة، وجرى توزيع 970 سلة غذائية في محلية السلام بولاية النيل الأبيض استفاد منها 5820 فردًا، و700 سلة غذائية في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض استفاد منها 4200 فرد، و1000 سلة غذائية بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض استفاد منها 6000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة والمتضررة.

الإمداد المائي والإصحاح البيئي

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.

وجرى ضخ 232.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 808.000 لترات من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 82 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة.

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر مياه صالحة للاستخدام، استفاد منها 20.000 فرد.

مشاريع التغذية للمركز في اليمن والتكلفة «بالدولار الأمريكي»

2021 مشروعان5.436.559 دولارا

2020 4 مشاريع 40.782.066

2019 3 مشاريع 61.000.000

2018 3 مشاريع 34.999.999

2017 مشروعان 2.810.010

2016 1 مشروع 3.299.516

2012 1 مشروع 1.552.838

2003 1 مشروع 1.833.200