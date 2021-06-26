قبر أب وطفلته يمثلان تكلفة حرب اليمن

في تقرير مصور نشرته وكالة AP، برزت فيه صورة لقبر يحمل شهيدين (أب وطفلته) من بين الأعداد المتزايدة من قبور قتلى الحرب في مقبرة بمدينة مأرب، في هجوم 5 يونيو الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 21 شخصًا، بمن فيهم طاهر فرج والطفلة ليان، بحسب ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في الأشهر الطويلة من الصراع مع هجمات وتعديات الحوثيين ومحاولتهم للسيطرة على مأرب، في شمال البلاد.

ومنذ فبراير يشن المتمردون هجومهم، ولم يحرزوا أي تقدم لتصدي ودفاع قوات التحالف السعودية لهم.

قصة الشهيدين

وذكرت عائلة الشهيدين للوكالة أن طاهر فرج وليان البالغة من العمر عامين لا ينفصلان. لذلك في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ذهب فرج إلى السوق لشراء الطعام لإعداد الغداء، اصطحب معه ليان.

وعلى طول الطريق، توقف عند محطة وقود في حي الروضة في مأرب لملء خزانته. و في ذلك الوقت، بينما كانوا ينتظرون في الصف، أصاب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن المحطة، تلاه انفجار طائرة دون طيار محملة بالمتفجرات، ما تسبب في اندلاع محطة الوقود في كرة من اللهب، وأحرقت جميع المركبات في الطابور.

وفي المنزل، سمعت زوجة فرج جميلة صالح الانفجار. لم تكن تعتقد أن زوجها وابنتها في خطر - لوجود الكثير من الانفجارات في مأرب. ومع ذلك، قالت: «اتصلت بهاتفه، ولم يكن هناك جواب.. اتصلت مرارا وتكرارا، وفي كل مرة لم يرد عليها».

وقالت عن ليان: «كانت طفلة تحب المرح»، اعتاد أن يقول لي والدها، «ليان ملكي، والصبي لك».. لقد كان مرتبطًا بها جدًا وكانت مرتبطة جدًا بوالدها.

كان فرج البالغ من العمر 32 عامًا مزارعًا في مسقط رأسه في خريف شمال غرب اليمن، قبل أن يفر مع أسرته بعد أن اجتاح الحوثيون المدعومون من إيران معظم شمال البلاد في عام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

120 مدنيا

وأطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات دون طيار على مأرب أيضًا، وغالبًا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين. وقتل أكثر من 120 مدنيا، بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في الأشهر الستة الماضية، بحسب الحكومة.