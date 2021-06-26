الفلبين تكرم تراث رئيسها الأسبق

جرت مراسم دفن رئيس الفلبين الأسبق بنينو أكينو، وسط دعوات لمواطني الفلبين بتكريم تراثه من خلال تذكر اختيار قادة يتسمون بالذكاء وعدم التساهل مع كرامة الشعب.

وتوفي أكينو، الذي كان يعرف باسم «نوينوي» الخميس؛ بسبب مرض في الكلى أصيب به كعرض ثانوي لمرض السكر عن عمر ناهز 61 عاما.

وكان أكينو رئيسا بين عامي 2010 و2016، ويرجع إليه الفضل في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للفلبين ورفع قضية تحكيم ناجحة ضد الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.